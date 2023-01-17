Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'den Galatasaray maçı sonrası hakem eleştirisi!
17 Ocak 2023, Salı 11:28
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası konuştu. Farioli, "Takımım inanılmaz performans gösterdi. İlk 15 dakika inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Galatasaray ilk frikikte golü attı. İkinci gol, Mertens diyecek bir şey yok. Galatasaray son dönemde rakibini öldüren bir takım. İnanılmaz performans gösteriyorlar. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama maçın yönetimi de biraz etkili oldu. Bir penaltı pozisyonu var, kartlar var... Böyle olunca, bizim için oynaması da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.