Alanyaspor maçı öncesi Rıza Çalımbay: En iyi iki oyuncumuz yok ama...
11 Mayıs 2022, Çarşamba 08:08
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Sivaspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi takım ilk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazanmayı bildi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay zorlu maç öncesi A Spor'a konuştu. Çalımbay, "Sivas camiası için çok önemli bir maç. Burayı atlatırsak final oynayacağız. Bugün en iyi iki tane oyuncumuz Leke James ve Yatabare yok, bunlar eksiklerimiz. Ekip olarak maça hazırız. Taraftarlarımız tribünleri doldurdu. Onların desteğiyle maçı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Alanyaspor iyi bir takım, onları iyi tanıyoruz. Artık iş futbolcularımızda, onlar sahada konuşacak." dedi.