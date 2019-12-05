Abdullah Avcı: Caner Erkin devam etsin isterim

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Erzincanspor galibiyetinin ardından, “Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Beşiktaş sahasında 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincanspor'u oyun olarak tebrik ettiğini ifade ederek, "Ligdeki durumları da iyi, onlara başarılar diliyorum. Bizim açımızdan da kupalarda bütün takımlarda oluyor; Erdoğan ve Erdem'in forma alması. Erdoğan'ın gol atması mutluluk verici. Sene başından itibaren 7-8 oyuncu bizden çıkıyor milli takıma. Altyapıya bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bunun sayısını çoğaltırız. Bugün skordan memnunum. Ama oyundan parça parça iyi şeyler var. Futbol bugün oyunu ligler arasında fark olsa da artık teknik adamların gelişmesiyle beraber oyunlar zorlaşıyor. Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi. Umarım bir sonrakinde daha da gelişerek gider" diye konuştu.

"CANER'İN DEVAM ETMESİNDEN YANAYIM"

Caner Erkin ile alakalı görüşlerini de aktaran Avcı, "Caner'i 16 yaşında genç milli takıma aldım. Bugün oraya baktığımda sol bek, iç orta saha olarak kullandım. Böyle oyuncular kolay kolay çıkmıyor. Oyun aklı var, yeteneği var. Caner'in mukavelesi bitiyor ve ben bir teknik adam olarak devam etmesinden yanayım. Bundan sonrası yönetim kuruluyla onun arasında" ifadelerini kullandı.