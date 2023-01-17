İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek final biletini kaptı. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...
Giriş: 17 Ocak 2023 Salı
23:29
Güncelleme: 17.01.2023
23:46
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Rakibini 2-1 mağlup eden Cimbom, çeyrek finale adını yazdırdı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Nelsson ve Mertens kaydetti.