İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek final biletini kaptı. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...

Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 23:29 Güncelleme: 17.01.2023 23:46
İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

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İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...

Rakibini 2-1 mağlup eden Cimbom, çeyrek finale adını yazdırdı.

İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Nelsson ve Mertens kaydetti.

İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...

İşte maçtan kareler...

İşte Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...
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