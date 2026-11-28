Türkiye'nin kupasında 5. Eleme Turu kura heyecanının tarihi ve saati açıklandı. TFF, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turun kura çekiminin 4 Aralık Cuma günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşeceğini duyurdu. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine 4. Eleme turunu geçen 27 takım ve bu turdan itibaren kupaya dahil olacak 32 takım katılacak. 5. Tur'dan itibaren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de kupada boy göstermeye başlayacak. 5. Eleme Turu maçları 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.