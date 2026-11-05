Kupada 4. tur şöleni

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi A Spor ekranlarında gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda toplam 54 takım yer alıyor. 4. Eleme Tur'u kurası sonrasında maçlar; 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları da her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarından HD kalitesinde ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.