Eyüpspor 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda geçen hafta şiddetli yağış nedeniyle konuk ekip 2-1 öndeyken yarıda kalan Fethiyespor- Eyüpspor maçı ikinci yarıdan itibaren tamamlandı. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmada konuk Eyüpspor, 45 dakikalık mücadeleden toplam 4-2 galip ayrılarak tur atladı. Fethiye İlçe Stadı'nda 28 Ekim'deki karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor'un gollerini 20. dakikada Pintor, 45. dakikada El Yamiq atarken, ev sahibi ekibin golünü 36. dakikada penaltıdan Mehmet Kaan kaydetmişti.



SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ



Hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ikinci devre öncesi takım kaptanlarıyla birlikte sahaya çıkıp topun şiddetli yağışla göle dönen zeminde farklı noktalarda sekmemesi nedeniyle maçı tatil etme kararı vermişti. Federasyon maçı 1 hafta sonrasına ertelemişti. Dün ikinci yarıdan itibaren yeniden başlayan karşılaşmada Eyüpspor'un gollerini 47. dakikada David Costa ve 53. dakikada Abdelhamid Sabiri attı. Fethiyespor'un golü ise 75'te İrfan Akgün'den geldi.



EYÜPSPOR MORAL BULDU



Trendyol Süper Lig'de zorlu günler geçiren ve 3 puanla ligin son sırasında yer alan Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor'u 4-2 yenerek moral depoladı. Eflatun-sarılılar, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor maçı öncesinde ligde de çıkış arıyor.