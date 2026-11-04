Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. eleme turu kura çekimiyle devam ediyor. Kupada yoluna devam eden takımların rakipleri, bugün gerçekleştirilecek kura organizasyonunun ardından belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce saat 14.00'te yapılacağını duyurduğu kura çekiminin başlangıç saatinde değişikliğe gitti. Ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimi saat 15.30'da başlayacak. Toplam 54 takımın katılacağı organizasyonda kulüplerin 4. eleme turundaki rakipleri netleşecek. Futbolseverler ise "Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta?", "ZTK kura çekimi hangi kanalda?" ve "Kura çekimi canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimine ilişkin tüm detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan son açıklamaya göre kura çekiminin başlangıç saati 15.30 olarak değiştirildi.

İlk olarak saat 14.00'te yapılacağı duyurulan organizasyon, ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor 3. eleme turu karşılaşması nedeniyle ileri bir saate alındı. TFF, söz konusu maçın tamamlanmasının ardından kura organizasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla saat değişikliğine gidildiğini açıkladı.

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimini takip etmek isteyen futbolseverler, canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Kura organizasyonunun A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Ayrıca TFF'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de kura çekimi yayını takip edilebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor ekranlarından yapılacak yayın ve TFF'nin resmi YouTube kanalındaki canlı yayın üzerinden kura heyecanı takip edilebilecek. Kura çekiminde açıklanacak eşleşmeler, organizasyonun 4. eleme turundaki mücadelelerin de yol haritasını belirleyecek.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURASINA KAÇ TAKIM KATILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde toplam 54 takım yer alacak. Bu takımların 36'sı 3. eleme turunu geçerek bir üst tura yükselen ekiplerden oluşacak. Diğer 18 takım ise organizasyona doğrudan 4. eleme turundan itibaren dahil olacak.

Böylece kura çekimiyle birlikte 54 takımın eşleşmeleri netleşecek. Kulüpler, kura sonucunda belirlenen rakipleriyle bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekiminin ardından takımların karşılaşacağı maçların takvimi de netleşmiş olacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakalarının 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Bu turdaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Rakibini mağlup eden takımlar kupada bir sonraki aşamaya yükselme hakkı kazanacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleler, takımlar açısından hata payının düşük olduğu bir tur olacak.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle tamamlanamamıştı.

Yoğun yağışın etkili olduğu mücadelede hakem, karşılaşmayı ikinci yarı başlamadan tatil etti. Maçın ertelenmesi, 4. eleme turu kura çekiminin saatinde de değişikliğe neden oldu.

TFF, Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının tamamlanmasının ardından gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için kura çekiminin saat 14.00'ten 15.30'a alındığını duyurdu.