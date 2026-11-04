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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 16:07

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 4. tur eşleşmeleri belli oldu.

Karşılaşmalar, 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey Futbol Spor-Çaykur Rizespor

Karacabey Belediye Spor-Arca Çorum FK

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor

Antalyaspor-Bursa Yıldırım Spor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Samsunspor

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Erzurumspor

Bodrum FK-Eskişehirspor

İsbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sebat Spor

KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer

Silivrispor-Bursaspor

Kocaelispor-Serik Spor

Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor-İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor

Bandırma Spor-Ankaraspor

Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK

Batman Petrol Spor-Malatya Yeşilyurt Spor

Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK-Aliağa

Eyüpspor-Muş Spor

Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka

Bitlis 1916-Kasımpaşa

Karabük İdman Yurdu Spor-TÜMOSAN Konyaspor

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