Kupada 4. tur şöleni

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura heyecanı bugün A Spor ekranlarında yaşanacak. Saat 14.00'te yapılması planlanan kura çekimi; Eyüpspor 2-1 öndeyken yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor 3. Tur maçının tamamlanmasını müteakip gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla saat 15.30'da gerçekleştirilecek. A Spor'dan yayınlanacak olan kura çekimine; 3. Tur'u geçen 36 takım ve 4. turdan itibaren dahil olacak 18 takımla birlikte toplam 54 takım katılacak. Trendyol Süper Lig'den de toplam 12 takımın yer alacağı 4 Tur'da karşılaşmalar, 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar, Turkuvaz Medya kanallarından HD kalitesinde, şifresiz olarak canlı yayınlanacak.



EYÜPSPOR YA DA FETHİYE



Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur'da 2. Lig ekibi Fethiyespor ile Süper Lig'den Eyüpspor arasında oynanan ve yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan maç bugün tamamlanacak. 28 Ekim'de Fethiye'deki maçta ilk yarı Eyüp'ün 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti. Karşılaşma, bugün kaldığı yerden itibaren saat 13.00'te oynanacak.