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Eyüpspor ertelenen maçta turu atladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda yoğun yağış nedeniyle 2. yarısı ertelenen karşılaşmada Eyüpspor, deplasmanda Fethiyespor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 14:06
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda yoğun yağış nedeniyle 2. yarısı ertelenen karşılaşmada Eyüpspor, deplasmanda Fethiyespor ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Eyüpspor 4-2'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Lenny Pintor, 45. dakikada Jawad El Yamiq, 47. dakikada David Costa ve 53. dakikada Abdelhamed Sabiri kaydetti.

Fethiyespor'un golleri ise 36. dakikada penaltıdan Mehmet Kaan Türkmen ve 74. dakikada İrfan Akgün'den geldi.

28 Ekim'de başlayan karşılaşma devre arasının ardından yoğun yağış sebebiyle ertelenmişti.

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