Ziraat Türkiye Kupası'nda kura 4 Kasım'da

Türkiye'de futbol keyfini ülkenin dört bir yanına taşıyan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sonuçlandı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği büyük organizasyonda 4. Eleme Turu'na kalan 54 takım belli oldu. Tur atlayan 36 takıma, 7 Süper Lig ve 11 TFF 1. Lig ekibi eklendi. Süper Lig'den Amed Sportif, Çorum FK, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Samsunspor ve Konyaspor bu turdan itibaren kupaya dahil olacak. Kuralar 4 Kasım'da saat 14.00'te Riva'da TFF binasında çekilecek. Maçlar 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak.



4. ELEME TURUNA KATILACAK TAKIMLAR



Amed Sportif, Çorum FK, Çaykur Rize, Erzurumspor FK, Samsunspor, Konyaspor, Bandırmaspor, Batman Petrol, Bodrum FK, Bursaspor, Sivasspor, Keçiörengücü, Mardin 1969, Muğlaspor, Pendikspor, Erokspor, Antalyaspor, Sümerbey, Eskişehir Anadolu, Erzincanspor, Yeşilyurt Bld., Karacabey Bld., Serik Spor, Silivrispor, Sincan Bld., Sebat Gençlik, Karagümrük, Ümraniyespor, Adana 01, Balıkesirspor, Şanlıurfaspor, Bursa Yıldırım 1461 Trabzon, İstanbulspor, Aliağa, Gaziantep FK, İstiklalspor, Erciyes 38, Orduspor, Sarıyer, Ankaragücü, Karşıyaka, Kocaelispor, Muş Spor, Alanyaspor, Karabük İY, Bitlis Özgüzeldere, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ,(Eskişehir ya da Iğdır)