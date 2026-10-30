Maç Sonuçları

Sonuçlar

Kayserispor'dan erken veda

A Spor’dan naklen yayınlanan maçta TFF 1. Lig’de zirveye oynayan sarı-kırmızılılar, kupada 3. Lig ekibi Bitlis Özgüzeldere’ye elendi.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Bitlis Özgüzeldere tarih yazmaya devam ediyor. Bitlis dün TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Kayserispor'u konuk etti. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleye hükmeden Bitlis Özgüzeldere 4-1'lik zaferle 4. Eleme Turu'na yükselmeyi başardı. Bitlis, Ali Akkuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Muhammet Arslantaş skoru 2-0'a getirdi. Halil Yılmaz'ın 53. dakikadaki golüyle fark 3'e çıktı: 3-0. 63'te Mert kendi kalesine attı. Skor 3-1'e geldi. Kayserispor farkı indirmek için yüklense de başarılı olamadı. 80'de Enes İslam İlkin'in golü skoru belirledi. 4-1'lik galibiyetle Bitlis Özgüzeldere üst tura çıktı.

EN SON HABERLER

1461 Trabzon FK deplasmanda tur biletini kaptı!
Bursa Yıldırımspor Sakarya deplasmanında turladı!
Antalyaspor, Kars 36 Spor'u mağlup ederek üst tura yükseldi! | Ziraat Türkiye Kupası
Karabük sahaya çıkmadan turladı
Alanyaspor sahasında tur biletini kaptı!