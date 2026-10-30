Kayserispor'dan erken veda

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Bitlis Özgüzeldere tarih yazmaya devam ediyor. Bitlis dün TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Kayserispor'u konuk etti. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleye hükmeden Bitlis Özgüzeldere 4-1'lik zaferle 4. Eleme Turu'na yükselmeyi başardı. Bitlis, Ali Akkuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Muhammet Arslantaş skoru 2-0'a getirdi. Halil Yılmaz'ın 53. dakikadaki golüyle fark 3'e çıktı: 3-0. 63'te Mert kendi kalesine attı. Skor 3-1'e geldi. Kayserispor farkı indirmek için yüklense de başarılı olamadı. 80'de Enes İslam İlkin'in golü skoru belirledi. 4-1'lik galibiyetle Bitlis Özgüzeldere üst tura çıktı.