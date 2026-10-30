Gençlerbirliği şov yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Karaköprü'yü 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maça hızlı giren Alkaralar, 1. dakikada Pedro Mendes'in sayısıyla 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 13'te Muhemmet Emin ters vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı. Fark 2'ye çıktı: 2-0. Gençlerbirliği'nin akınları durmak bilmedi. Dakikalar 84'ü gösterirken Furkan Özcan'ın sayısıyla skor 4-0'a geldi. Ankara ekibi durmadı. 90'da Victor Orakpo'nun golüyle Gençlerbirliği mücadeleyi 5-0 kazandı. Adını 4. Eleme Turu'na yazdırdı. Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Bernd Storck "Kupada iddialıyız. Güzel bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Süper Lig'de de Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı olmak istiyoruz" dedi.