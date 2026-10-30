Maç Sonuçları

Sonuçlar

Gençlerbirliği şov yaptı

A Spor’dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Alkaralar, Karaköprü’yü elerken zorlanmadı. 5 gollü galibiyetle adını 4. Eleme Turu’na yazdırmayı başardı.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Karaköprü'yü 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maça hızlı giren Alkaralar, 1. dakikada Pedro Mendes'in sayısıyla 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 13'te Muhemmet Emin ters vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı. Fark 2'ye çıktı: 2-0. Gençlerbirliği'nin akınları durmak bilmedi. Dakikalar 84'ü gösterirken Furkan Özcan'ın sayısıyla skor 4-0'a geldi. Ankara ekibi durmadı. 90'da Victor Orakpo'nun golüyle Gençlerbirliği mücadeleyi 5-0 kazandı. Adını 4. Eleme Turu'na yazdırdı. Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Bernd Storck "Kupada iddialıyız. Güzel bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Süper Lig'de de Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

EN SON HABERLER

1461 Trabzon FK deplasmanda tur biletini kaptı!
Bursa Yıldırımspor Sakarya deplasmanında turladı!
Antalyaspor, Kars 36 Spor'u mağlup ederek üst tura yükseldi! | Ziraat Türkiye Kupası
Karabük sahaya çıkmadan turladı
Alanyaspor sahasında tur biletini kaptı!