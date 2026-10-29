Kasımpaşa - Çorluspor 1947 maçını takip etmek için tıklaynız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Kasımpaşa ile Çorluspor 1947, kupada bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Kasımpaşa - Çorluspor 1947 maçı, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI ÖNCESİ

Türkiye Kupası'nda tur mücadelesi verecek iki takım, karşılaşmanın ardından üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Kupa maçları, farklı liglerde mücadele eden ekipleri karşı karşıya getirirken sürpriz sonuçlara da sahne olabiliyor.

Karşılaşmanın sonucu, golleri ve maç içindeki önemli gelişmeler futbolseverler tarafından takip edilecek. İlk 11'ler ve maçın diğer ayrıntıları için kulüplerin ve organizasyonun resmî açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇINI CANLI TAKİP ET

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın A Spor yayını şifresiz olarak izlenebilecek.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda perdeyi açıyoruz! 🏆 🆚 Çorluspor 1947 🕕 18.00 🏟 Recep Tayyip Erdoğan Stadı #Kasımpaşa🔵⚪️ #SemtAşkı https://t.co/uxfJ8Tu06F — Kasımpaşa (@kasimpasa) October 29, 2026

⏭️ ᴍᴀᴛᴄʜᴅᴀʏ 🆚 Kasımpaşa 🕗 18:00 📅 29.10.2026 | Perşembe 🏆 Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur 🏟️ Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu #HepBirlikteÇorlu https://t.co/7twGRVXA84 — Çorluspor 1947 (@Corluspor1947) October 28, 2026