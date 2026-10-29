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Kasımpaşa-Çorluspor 1947 | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadele şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 arasında oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 17:54 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 17:57

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. eleme turunda Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

KASIMPAŞA-ÇORLUSPOR 1947 İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali, Ahmet, Ahmet Taha, Jessen, Sercan, Atakan, Emirhan, Diabate, Rafferty, Diarra, Güven

Çorluspor 1947: Hüseyin, Asım Efe, Ömer, Sinan Baki, Oğuzhan, Ali Eren, Yusuf, Barış, Efe, Volkan, Esat

KASIMPAŞA-ÇORLUSPOR 1947 CANLI İZLE

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Kasımpaşa-Çorluspor 1947 | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur)
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