Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. eleme turunda Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

KASIMPAŞA-ÇORLUSPOR 1947 İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali, Ahmet, Ahmet Taha, Jessen, Sercan, Atakan, Emirhan, Diabate, Rafferty, Diarra, Güven

Çorluspor 1947: Hüseyin, Asım Efe, Ömer, Sinan Baki, Oğuzhan, Ali Eren, Yusuf, Barış, Efe, Volkan, Esat

KASIMPAŞA-ÇORLUSPOR 1947 CANLI İZLE