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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi bu sonucun ardından adını 4. tura yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 18:15

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kupada 3. eleme turunda Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaştı. Maçta kazanan taraf 5-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibinin galibiyet gollerini 1. dakikada Pedro Mendes, 13. dakikada Muhammed Emin Yavaş (KK), 29. dakikada Cheikh Niasse, 84. dakikada Furkan Ayaz Özcan ve 90+2. dakikada Victor Orakpo kaydetti. kaydetti. Gençlerbirliği bu sonucun ardından adını 4. tura yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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