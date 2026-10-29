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Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 12:27

Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor maçı canlı takip et!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. eleme turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Kupada tur atlamak isteyen Gençlerbirliği, sahasında Karaköprü Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç A Spor'dan canlı ve şifresiz izlenebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

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