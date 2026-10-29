Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor maçı canlı takip et!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. eleme turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Kupada tur atlamak isteyen Gençlerbirliği, sahasında Karaköprü Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği - Karaköprü Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç A Spor'dan canlı ve şifresiz izlenebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI CANLI YAYIN

📣 Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız maçın hakemi Fatih Tokail olmuştur. Tokail'in yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Temel yaparken İlker Yasin Avcı 4. hakem olarak sahada görev alacak. https://t.co/yTaCq6uDni — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 29, 2026

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor 🏆 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu 📆 29 Ekim - Perşembe 🕗 15.30 🏟️ Eryaman Stadyumu 📺 A Spor 📲 #GBvKRB https://t.co/omarmhfdXX — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 28, 2026