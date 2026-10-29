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Gençlerbirliği - Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | CANLI (Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor maçı A SPOR CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadele şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor arasında oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 15:28 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 16:07

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. eleme turunda Gençlerbirliği ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Gökhan, Arda, Muhammet, Yiğit, Abdürrahim, Etebo, Oğulcan, Niasse, Traore, Tiago, Mendes.

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Mustafa, Süleyman, Metin, Ali, Furkan, Muhammed, Tugay, Yavuz, Yusuf, Yavuz, Muhammet Furkan.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 15.30'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KUPADA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI:

29 Ekim Perşembe:

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

ASpor CANLI YAYIN

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