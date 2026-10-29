Eskişehirspor - Iğdır FK maçı canlı takip et!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Eleme Turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eskişehirspor, kupada bir üst tura yükselmek için sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayacak. Futbolseverler ise mücadele öncesinde "Eskişehirspor - Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eskişehirspor - Iğdır FK maçı canlı yayın bilgileri…

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI TAKİP ET