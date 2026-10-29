Maç Sonuçları

Sonuçlar

Eskişehirspor-Iğdır FK | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur)

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Eskişehirspor ile Iğdır FK kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadele şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Eskişehirspor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 20:27

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. eleme turunda Eskişehirspor ile Iğdır FK karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ESKİŞEHİRSPOR-IĞDIR FK İLK 11'LER

Eskişehirspor: Kaan, Ozan, Ertuğrul, Emre, Sarper, Emre, Fırat, Atalay, Mert Başer, İsmail, Osman

Iğdır FK: Taha, Ahmet, Arda, Yiğit Ali, Alperen, Devran, Leon, Crociata, Baran, Özder, Tanque

ESKİŞEHİRSPOR-IĞDIR FK İLK 11'LER CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması 4 Kasım'da oynanacak!
Eskişehirspor-Iğdır FK | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur)
Kasımpaşa sahasında Çorluspor 1947'yi yenerek tur biletini kaptı!
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u mağlup etti! İşte maçın özeti
Bitlis Spor 1916, Metro Holding Kayserispor'u yenerek üst tur biletini kaptı!