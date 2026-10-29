Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. eleme turunda Eskişehirspor ile Iğdır FK karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ESKİŞEHİRSPOR-IĞDIR FK İLK 11'LER

Eskişehirspor: Kaan, Ozan, Ertuğrul, Emre, Sarper, Emre, Fırat, Atalay, Mert Başer, İsmail, Osman

Iğdır FK: Taha, Ahmet, Arda, Yiğit Ali, Alperen, Devran, Leon, Crociata, Baran, Özder, Tanque

ESKİŞEHİRSPOR-IĞDIR FK İLK 11'LER CANLI İZLE