Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda oynanan mücadelenin galibi, uzatma dakikalarında gelen golle belli oldu.



KEREM BAYKUŞ'TAN 90+7'DE GELEN GOL



Karşılaşmada iki takım da gol bulmakta zorlanırken Eskişehirspor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Mücadelenin 90+7. dakikasında sahneye çıkan Kerem Baykuş, kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonuçla Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselirken Iğdır FK turnuvaya veda etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARINDAN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLUMASI

Eskişehirspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrakları ve bando eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesinde tribünlere Türk bayrakları yerleştirildi.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, Bando Es Es'in çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Karşılaşmanın başlamasıyla taraftarlar, takımlarına destek verdi.