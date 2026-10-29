Ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması 4 Kasım'da oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki Fethiyespor-Eyüpspor müsabakasının 4 Kasım'da oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanan Fethiyespor - Eyüpspor arasındaki 3. eleme turu müsabakası, olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ikinci devre başlamadan müsabaka hakemi tarafından tatil edilmiştir. Bugün de olumsuz hava ve saha şartlarının devam etmesi nedeniyle müsabaka 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı koşul ve şartlarla oynanacaktır" denildi.



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