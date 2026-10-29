Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında Bitlis Spor 1916 ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 13.30'da başlayan ve Yeni Bitlis Eren Stadyumu oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
BİTLİS SPOR 1916 İLE METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 11'LER
Bitlis Spor 1916: Eren, Mehmet Emin, Alper, Enes, Ayaz, Efe, Ali, Ali Kabahasanoğlu, Halil, Yunus Efe, Muhammet
Metro Holding Kayserispor: Kaan, Melih, Arda, Aras, Eralp, Necip, M. Talha, Malik, Brenet, Ataol, Yusuf
ZTK MAÇ PROGRAMI
29 Ekim Perşembe:
13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)
15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)
18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)
İŞTE MAÇIN GOLLERİ