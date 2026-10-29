Bitlis 1916 FK - Kayserispor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Günün kupa programında Bitlis 1916 FK ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Bitlis 1916 FK - Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

🟡🔴 Maç Günü! 🆚 Bitlis 1916 FSK 🇹🇷 29 Ekim 🕜 13.30 🏟️ Eren Stadyumu 📲 #ZTK | #KYSR 📌 @meysu_turkiye https://t.co/DQ00HbJBP5 — Metro Holding Kayserispor (@KayserisporFK) October 28, 2026

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak.

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç A Spor'dan canlı ve şifresiz izlenebilecek.

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET