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Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı saat kaçta? A Spor canlı yayın

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 28 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın tarihi, saati, oynanacağı stat ve canlı izleme bağlantısı…

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 11:48

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı canlı izleme ekranı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor karşı karşıya geliyor. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takım, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, "Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın başlama saati ve A Spor canlı yayın ekranı…

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasındaki mücadele, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmaya Yeni Sakarya Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu. Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

A SPOR CANLI YAYIN EKRANI

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor karşılaşmasını canlı izlemek için A Spor'un resmî yayın bağlantısını kullanabilirsiniz.

A Spor HD canlı izle: https://www.aspor.com.tr/video/canli-yayin

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon üzerinden A Spor'dan takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise kanalın resmî canlı yayın sayfasına girebilir.

ASpor CANLI YAYIN

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