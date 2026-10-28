Kars 36 Spor - Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kars 36 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Mücadele bugün saat 13.00'te A Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki, Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek.

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, A Spor televizyon yayını ve kanalın resmi canlı yayın ekranı üzerinden takip edilebilir.

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE