Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Kars 36 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Kars Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

KARS 36 SPOR-ANTALYASPOR 11'LER

Kars 36 Spor: Nusret Can, Recep Kerem, Furkan, Mehmet Emin, Burak Can, Yasin, İlkem, Ali Kemal, Muhammet, Emirhan, Hüseyin

Antalyaspor: Kağan, Paal, Samet, Hasan Yakub, Gueye, Ramazan, Mert, Arif, Chehaima, Saric, Ege

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI

28 Ekim Çarşamba:



13.30 Kars 36 Spor-Antalyaspor (Kars Atletizm Sahası)



13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbeyspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol (Pazar İlçe)



13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)



13.30 Düzce Cam Düzcespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)



13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor (Gebze Alaettin Kurt)



13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)



13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor (Serik İsmail Oğan)



13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)



13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)



15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)



15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)



15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)



15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)



15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)



15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)



18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)



20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)



29 Ekim Perşembe:



13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)



15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)



18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

İŞTE MAÇIN GOLÜ