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Gaziantep FK 4 golle 4. Tur'da

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, Kulasin, Efe Sarıkaya, Gassama ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 4. Tur'a adını yazdırıp biraz olsun moıral buldu.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, 3. Lig 2. Grup ekibi Etimesgutspor'a konuk oldu. Ankara temsilcisi karşısında baştan sona iyi bir futbol ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 7'de Kulasin, 41'de Efe Sarıkaya, 74'te Gassama ve 90'da Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 4-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nda 4. Tur'a adını yazdırdı. Trendyol Süper Lig'de 4'te sıfır çeken ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

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