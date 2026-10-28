Gaziantep FK 4 golle 4. Tur'da

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, 3. Lig 2. Grup ekibi Etimesgutspor'a konuk oldu. Ankara temsilcisi karşısında baştan sona iyi bir futbol ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 7'de Kulasin, 41'de Efe Sarıkaya, 74'te Gassama ve 90'da Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 4-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nda 4. Tur'a adını yazdırdı. Trendyol Süper Lig'de 4'te sıfır çeken ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.