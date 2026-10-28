Fethiyespor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta? Fethiyespor-Eyüpspor maçı canlı hangi kanalda, nasıl izlenir? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fethiyespor-Eyüpspor maçıyla devam ediyor. Kupada tur mücadelesi verecek iki takım, Fethiye İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın saati, yayın bilgileri ve canlı izle ekranı…

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanacak Fethiyespor-Eyüpspor maçı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak.

🔵⚪️ MAÇ GÜNÜ 🆚 Eyüpspor 🏆 Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur 🏟 Fethiye İlçe Stadyumu 📅 28 Ekim 2026 Çarşamba ⏰ 15.30 📺 A Spor 📲 #Fethiyespor #BugünFethiyesporunMaçıVar https://t.co/CeoB7c00cE — Fethiyespor (@Fethiyespor) October 27, 2026

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

⚽ Maç Günü 🏆 Ziraat Türkiye Kupası 🗓 3. Tur 🆚 Fethiyespor 🕖 15.30 🏟 Fethiye İlçe Stadyumu 📺 A Spor #FETvEYP https://t.co/3uD5skipZU — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) October 28, 2026

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ STATTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamındaki Fethiyespor-Eyüpspor mücadelesi, Muğla'daki Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak.

A SPOR CANLI İZLE: FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI