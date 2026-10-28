Eski şampiyon Kocaelispor Mazıdağı'nı 3 golle aştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'den Kocaelispor, 3. Lig 3. Grup'tan Mazıdağı Fosfatspor'u konuk etti. Körfez ekibi, rakibini 3-0 mağlup ederek, 4. Tur'a adını yazdırdı. 1996-1997 ve 2001-2002 Türkiye Kupası şampiyonu olan yeşil-siyahlıların gollerini 45 ve 80. dakikada Metehan Altunbaş, 72. dakikada ise Agyei kaydetti. 3. Lig 3. Grup'ta namağlup durumda bulunan Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor da bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.