Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Eleme Turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. 52 Orduspor ile 1461 Trabzon, kupada bir üst tura yükselmek için karşı karşıya gelecek. Ordu'da oynanacak mücadelede iki takım da tur biletini almak istiyor. Futbolseverler ise "52 Orduspor - 1461 Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın tarihi, başlama saati ve canlı izleme bilgileri…

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI NE ZAMAN?

52 Orduspor - 1461 Trabzon maçı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takım arasındaki kupa mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'na yükselecek.

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Orduspor ile 1461 Trabzon arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE: 52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI

A Spor canlı yayın: https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

Maç öncesi yayın akışını ve karşılaşmanın başlama saatini kontrol ederek mücadeleyi ekran başından takip edebilirsiniz.

MAÇ YAYINI HAKKINDA KCT 1461 Trabzon FK'mızın, bugün saat 20:30'da 52 Orduspor FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır… https://t.co/V68empmkFY — KCT 1461 Trabzon FK (@1461trabzonfk) October 28, 2026

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇINI CANLI TAKİP ET!

52 ORDUSPOR - 1461 TRABZON MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

İki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu kez bir üst tura yükselmek için karşı karşıya gelecek. 52 Orduspor, Ordu'da taraftarının desteğini arkasına alarak turu geçmeyi hedefliyor. 1461 Trabzon ise deplasmanda kazanarak kupadaki yolculuğunu sürdürmek istiyor.

İki ekip, bu sezon ligde de karşı karşıya gelmişti. Ordu'da oynanan mücadeleyi 52 Orduspor 1-0 kazanmıştı. Kupa karşılaşması, iki takımın sezon içindeki rekabetine yeni bir mücadele daha ekleyecek.

🔥 MAÇ GÜNÜ! Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde evimizde 1461 Trabzon FK ile karşılaşıyoruz. 🆚 1461 Trabzon FK 📅 28 Ekim Çarşamba ⏰ 20.30 🏟️ 19 Eylül Stadyumu 📺 A Spor #morbeyazsevda #OrdusporFK #maçgünü https://t.co/Y4gYCYMzuV — 52 Orduspor Futbol Kulübü (@ordusporuz) October 27, 2026

MAÇ YAYINI HAKKINDA KCT 1461 Trabzon FK'mızın, bugün saat 20:30'da 52 Orduspor FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır… https://t.co/V68empmkFY — KCT 1461 Trabzon FK (@1461trabzonfk) October 28, 2026