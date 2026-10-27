Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Etimesgut Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 7'nci dakikada Enver Kulasin, 41'inci dakikada Efe Sarıkaya, 74'üncü dakikada Karamba Gassama ve 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK, üst tura yükselen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasının sağında buluştuğu topu soluna çekerek önünü boşaltan Kulasin, meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu: 0-1

41. dakikada Gaziantep FK'nin soldan Mirza Cihan ile kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Efe Sarıkaya, uzak direkte yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK 2-0 önde tamamladı.

74. dakikada orta sahada kapılan top sonrası Halil Dervişoğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Gassama, meşin yuvarlağı altıpasa kadar sürdükten sonra yaptığı dokunuşla Gaziantep ekibini 3-0 öne geçirdi.

90+2'nci dakikada Sorescu'nun yüksek pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil Dervişoğlu, sağ ayağına aldığı topu aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu ve Gaziantep FK sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Gaziantep FK bu sonuçla kupada 4. tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: