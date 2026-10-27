Etimesgutspor-Gaziantep FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, kupanın 3. eleme turunda Etimesgutspor'a konuk oluyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Futbolseverler ise Etimesgutspor-Gaziantep FK maçının başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Etimesgutspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi bilgiler ve canlı yayın ayrıntıları...

ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turundaki Etimesgutspor-Gaziantep FK karşılaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Ankara'daki Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ekip de tur atlamak için mücadele edecek.

ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgutspor-Gaziantep FK maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE: ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NASIL İZLENİR?

Etimesgutspor-Gaziantep FK mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor ekranlarından takip edebilir. Dijital yayın seçenekleri ve kanalın canlı yayın bilgileri için A Spor'un resmî internet sitesi ziyaret edilebilir.

🔴 MAÇ GÜNÜ | MATCH DAY ⚫ ⚽ Etimesgutspor 🆚 Gaziantep FK 🏆 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu 🏟 Etimesgut Atatürk Stadyumu ⏰ 13:30 📺 A Spor 📲 #AnadoluYıldızı https://t.co/gJyg1rlKmZ — Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 27, 2026

GAZİANTEP FK KUPADA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgutspor karşısında tur mücadelesi verecek. Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda kazanarak kupadaki yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Etimesgutspor ise kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyarak tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Tek maç üzerinden oynanacak eleme turunda alınacak sonuç, iki takımın kupa serüvenini doğrudan etkileyecek.

ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ