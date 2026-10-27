Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Nesine 2. Lig ekibi 12 Bingölspor'u sahasında konuk ediyor. A Spor'dan şifresiz yayınlanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR İLK 11'LER



Corendon Alanyaspor: Mert, Bedirhan, Maestro, Yusuf, Enes, Soro, İzzet, Ui-jo, Emre, Meschack, Ben Ali.



12 Bingölspor: Yusuf, Kerem, Berkay, Emirhan, Melih, Sergen, Muhammet, Koray, Aykut, Civan, Mertan.

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ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR | CANLI İZLE