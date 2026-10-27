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Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında 12 Bingölspor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 20:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 20:47

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Nesine 2. Lig ekibi 12 Bingölspor'u sahasında konuk ediyor. A Spor'dan şifresiz yayınlanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Mert, Bedirhan, Maestro, Yusuf, Enes, Soro, İzzet, Ui-jo, Emre, Meschack, Ben Ali.

12 Bingölspor: Yusuf, Kerem, Berkay, Emirhan, Melih, Sergen, Muhammet, Koray, Aykut, Civan, Mertan.

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ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR | CANLI İZLE

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