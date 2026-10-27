Maç Sonuçları

Sonuçlar

Alanyaspor sahasında tur biletini kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi. İşte maçın golleri...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 20:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 22:27

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

UI-JO 1. DAKİKADA ATTI

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile Nesine 2. Lig temsilcisi 12 Bingölspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, henüz 1. dakikada Hwang Ui-jo'nun golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Alanyaspor, 6. dakikada Omar Ben Ali'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Baran Sarka'nın golüyle farkı bire indirdi. Ancak Alanyaspor, 77. dakikada Ivan Cedric'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Maçın skorunu ise 90+1'de Yusuf Özdemir belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, Alanyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR | CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Alanyaspor sahasında tur biletini kaptı!
Kocaelispor sahasında Mazıdağı Fosfat'ı mağlup ederek turladı!
Karşıyaka Boluspor deplasmanında turladı!
Gaziantep FK, Etimesgut Spor Kulübü'nü mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst turda!
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü belli oldu!