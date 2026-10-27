Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor maçı canlı takip et!

Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kocaelispor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u konuk ediyor. 27 Ekim Salı günü saat 18.00'de başlayacak mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor maçı canlı izleme bilgileri…

KOCAELİSPOR-MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Eleme Turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Süper Lig temsilcisi Kocaelispor, kupada bir üst tura yükselmek için Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile karşı karşıya gelecek. 27 Ekim Salı günü oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR-MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR KUPADA TUR PEŞİNDE

Ligde Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek moral bulan Kocaelispor, gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Yeşil-siyahlılar, kendi sahasında oynayacağı mücadelede turu geçerek yoluna devam etmek istiyor.

Rakip Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ise kupada bir üst tura çıkmak için sahaya çıkacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım, adını bir sonraki tura yazdıracak.

KOCAELİSPOR-MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor karşılaşması A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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