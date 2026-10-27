Boluspor-Karşıyaka maçı canlı takip etmek için tıklayın!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. eleme turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Boluspor, kupada bir üst tura yükselmek için Karşıyaka'yı sahasında konuk ediyor. Futbolseverler, Boluspor-Karşıyaka maçının başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Boluspor-Karşıyaka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar...

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turundaki Boluspor-Karşıyaka mücadelesi, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 15.30'da başlayacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da tur atlamak için sahaya çıkacak.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor-Karşıyaka karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE: BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI NASIL İZLENİR?

Boluspor-Karşıyaka maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor ekranlarından takip edebilir. İnternet üzerinden canlı yayın seçenekleri için A Spor'un resmî internet sitesindeki yayın bilgileri kontrol edilebilir.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇINDA KUPA HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek isteyen Boluspor ve Karşıyaka, eleme turunda karşı karşıya gelecek. Boluspor, kendi sahasında oynayacağı mücadelede galibiyete ulaşmayı amaçlarken Karşıyaka da deplasmanda tur bileti almak için mücadele edecek.

Tek maç üzerinden oynanan eleme turunda karşılaşmanın sonucu, iki takımın kupa serüvenini doğrudan belirleyecek. Futbolseverler, Boluspor-Karşıyaka mücadelesini A Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI CANLI TAKİP ET