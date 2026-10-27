Alanyaspor-12 Bingölspor maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Alanyaspor-12 Bingölspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Spor canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor karşı karşıya geliyor. 27 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte Alanyaspor-12 Bingölspor maçı canlı izleme bilgileri…

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur heyecanı devam ediyor. Corendon Alanyaspor, 3. Eleme Turu mücadelesinde 12 Bingölspor'u sahasında konuk edecek. İki takım, bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre karşılaşma, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-12 Bingölspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR KUPADA TUR İSTİYOR

Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek için 12 Bingölspor karşısında galibiyet arayacak. Akdeniz ekibi, sahasında oynayacağı mücadelede avantajını kullanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

12 Bingölspor ise güçlü rakibi karşısında tur atlamak için mücadele edecek. Kupada tek maç üzerinden oynanan eleme turunda kazanan takım bir sonraki aşamaya yükselecek. Bu nedenle Alanya'da oynanacak karşılaşma, iki ekip açısından da önem taşıyor.

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Alanyaspor-12 Bingölspor karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Alanya maç günü paylaşımı

📢 Maç Günü 🏆 Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur 🆚 12 Bingölspor 🕘 20.30 📍 Alanya RGüzel Stadyumu 📺 A Spor 📲 #ALYvBNG https://t.co/q993CO8j6F — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) October 27, 2026