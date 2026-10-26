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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda görev yapacak hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarında görev yapacak hakemler belli açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 14:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 3. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

27 EKİM SALI:

13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor: Ömer Nazıf Baytar

13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK: Melih Aldemir

13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: Ahmet Resuloğlu

13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol: Burak Filik

15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü: Batuhan Bayar

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38: Talha Öztürk

15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor: Serkan Gürbüz

15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mustafa Ünver

15.30 Boluspor-Karşıyaka: Burak Akdağ

18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Doğukan Yıldırım

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor: Hakan Aktaş

20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor: Berkay Erdemir

28 EKİM ÇARŞAMBA:

13.00 Kars 36 Spor-Antalyaspor: Tayfun Sarı

13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey: Murat Durgutluoğlu

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor: İbrahim Elmas

13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları: Ramazan Doğanay

13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: Samet Yağcı

13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yasin Kalcıoğlu

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Berkay Yavuz

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor: Yunus Aytekin Atabek

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor: Berat Buğra Çelik

13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: Fuat Filiz

13.30 Menemen FK-Karacabey Belediyespor: Levent Gümüşdere

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor: Erdem Demirtaş

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: Fırat Kaçmaz

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor: Oğuzhan Demir

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor: Erdem Temel

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor: Levent Balcı

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor: Mustafa Hakan Belder

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor: Birkan Altındaş

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor: Abdulbaki Ayyıldız

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Ramazan Haymana

29 EKİM PERŞEMBE:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor: İlker Yasin Avcı

15.30 Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Oğuzhan Gökçen

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

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