Kupada 3. tur şöleni

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi A Spor ekranlarında gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Süper Lig'den 6 takımın da yer aldığı toplam 72 takımın katıldığı 3. Eleme Tur'u kurası sonrasında maçlar; 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları da her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarından HD kalitesinde ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

HACIOSMANOĞLU TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm futbolcularımıza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum. Kupaya isim sponsorluğu yaparak değer katan Ziraat Bankası'na ve Türkiye Kupası heyecanını ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.