A Spor'da canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonda 2. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından 3. Tur için eşleşmeler kura çekimi ile belli oldu. İşte detaylar...



İŞTE O EŞLEŞMELER:

Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38

GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları

Etimesgutspor-Gaziantep FK

SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor

Ağrı 1970-İstanbulspor

Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediye Futbol

Fethiyespor-Eyüpspor

Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32

Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

Adana 01 FK-Kütahyaspor

Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor

Pazarspor-Aliağa Futbol

Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor

Sultan Su İnegölspor-Sebatspor

Serikspor-Hakkari Zapspor

Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor

Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey Futbol

Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

Karabük İdmanyurdu-Ekinciler İskenderunspor

Ankaraspor-Kırklarelispor

Menemen FK-Karacabey Belediyespor

Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor

İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Kasımpaşa-Çorluspor 1947

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor

Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü

Bitlis 1916-Metro Holding Kayserispor

Kars 36-Antalyaspor

Boluspor-Karşıyaka

52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK

Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor

Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen 2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre 3. Eleme Turu karşılaşmaları Ekim ayının sonunda gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim'de 2026 tarihlerinde sahadaki yerini alacak. Kazanan ekipler adını 4. Eleme Turu'na yazdıracak.



MÜCADELELER A SPOR'DAN NAKLEN YAYINLANACAK!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ekim'de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.