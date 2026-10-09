Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor
İŞTE O EŞLEŞMELER:
Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38
GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları
Etimesgutspor-Gaziantep FK
SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor
Ağrı 1970-İstanbulspor
Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediye Futbol
Fethiyespor-Eyüpspor
Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32
Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
Adana 01 FK-Kütahyaspor
Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor
Pazarspor-Aliağa Futbol
Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor
Sultan Su İnegölspor-Sebatspor
Serikspor-Hakkari Zapspor
Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor
Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey Futbol
Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor
Karabük İdmanyurdu-Ekinciler İskenderunspor
Ankaraspor-Kırklarelispor
Menemen FK-Karacabey Belediyespor
Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor
İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Kasımpaşa-Çorluspor 1947
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor
Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü
Bitlis 1916-Metro Holding Kayserispor
Kars 36-Antalyaspor
Boluspor-Karşıyaka
52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK
Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor
Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen 2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre 3. Eleme Turu karşılaşmaları Ekim ayının sonunda gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim'de 2026 tarihlerinde sahadaki yerini alacak. Kazanan ekipler adını 4. Eleme Turu'na yazdıracak.
MÜCADELELER A SPOR'DAN NAKLEN YAYINLANACAK!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ekim'de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.