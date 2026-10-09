Serikspor tek golle 3. Tur’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 2. Grup ekibi Denizli İdman Yurdu 1959, 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Serikspor'u konuk etti. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan çekişmeli mücadele golle başladı. Antalya temsilcisi Serikspor, karşılaşmanın hemen başında 4. dakikada Sertan Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı Serikspor'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da skoru korumayı başaran Akdeniz ekibi Serikspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı.