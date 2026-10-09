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Erciyes 38 FK rahat turladı

Kahta 02Spor’u konuk eden Erciyes 38 FK, ikinci yarıda bulduğu gollerle yoluna devam etti. Ev sahibi takımı galibiyete götüren golleri 71’de Mehmet Tosun ve 90+2’de Fatih Yiğit Şanlıtürk attı.

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda heyecan dün de sürdü. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan ve A Spor'un naklen ekranlara getirdiği maçta, Erciyes 38 FK kendi evinde Kahta 02Spor'u 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 71'inci dakikada Mehmet Tosun sahneye çıktı ve ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 90+2'de Fatih Yiğit Şanlıtürk rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderip skoru belirledi: 2-0.

ÖZGÜR FİLİSTİN

Kahta 02Spor'da forma giyen futbolcuların, 90 dakika öncesi seremoniye "Free Palestine (Özgür Filistin)" yazılı tişörtlerle çıkması tribünlerden büyük alkış aldı.

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