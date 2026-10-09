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3. Tur kurası A Spor’da

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur kura çekimi bugün Riva Tesisleri’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek ve A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Kuraya; Süper Lig’den 6 takım olmak üzere, 2. Turu geçen 31 takım ve bu turda katılım sağlayacak 41 takımla toplam 72 takım katılacak.

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kuraya, 2. Eleme Turu'nu geçen 31 takım ve bu turda katılım sağlayacak 41 takım olmak üzere toplam 72 takım katılacak. 3. Tur kurasında; Trendyol Süper Lig'den Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor da yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. Tur, 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birbirinden çekişmeli maçlar; her zaman olduğu gibi Turkuvaz Medya kanallarından HD kalitesinde şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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