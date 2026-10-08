Orduspor 1967-Kdz. Ereğli 1980 maçı A Spor canlı izleme ekranı!

Orduspor 1967 ile Kdz. Ereğli 1980, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın başlama saatini ve yayıncı kuruluşu merak ediyor. Orduspor 1967 - Kdz. Ereğli 1980 maçı 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Kritik mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. A Spor'un resmi canlı yayın ekranı üzerinden de kanal yayını takip edilebilecek. Orduspor 1967-Kdz. Ereğli 1980 maçı detayları haberimizde...

ORDUSPOR 1967 - KDZ. EREĞLİ 1980 MAÇI SAAT KAÇTA?

8 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ORDUSPOR 1967 - KDZ. EREĞLİ 1980 MAÇI HANGİ KANALDA?

8 Ekim Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ORDUSPOR 1967-KDZ. EREĞLİ 1980 MAÇI CANLI İZLE (A SPOR CANLI YAYIN)