Kura yarın çekiliyor

Turkuvaz Medya tarafından tüm Türkiye ile buluşturulan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek. Tamamı A Spor'dan naklen yayınlanacak maçlar ile 2. Tur eleme heyecanı sona erecek. Bugün 14.00'te Erciyes 38-Kahta 02, 17.00'de Denizli İ.Y-Serikspor ve 20.00'de Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli Bld karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu kura çekimi ise yarın TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Süper Lig'den 6 takımın da dahil olacağı kura çekiminde toplamda 72 ekip yer alacak.