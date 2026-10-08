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Kura yarın çekiliyor

Turkuvaz Medya tarafından tüm Türkiye ile buluşturulan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek.

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50

Turkuvaz Medya tarafından tüm Türkiye ile buluşturulan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek. Tamamı A Spor'dan naklen yayınlanacak maçlar ile 2. Tur eleme heyecanı sona erecek. Bugün 14.00'te Erciyes 38-Kahta 02, 17.00'de Denizli İ.Y-Serikspor ve 20.00'de Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli Bld karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu kura çekimi ise yarın TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Süper Lig'den 6 takımın da dahil olacağı kura çekiminde toplamda 72 ekip yer alacak.

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