Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. Eleme Turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Kupada tur mücadelesi veren Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor, Kayseri'de karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor maçı saat kaçta?", "Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor hangi kanalda?" ve "A Spor canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede tur atlayan takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıracak. İşte Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor maçının saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

ERCİYES 38 FK - KAHTA 02 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynanacak Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor maçı 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak.

ERCİYES 38 FK - KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler A Spor ekranlarını takip edebilir.

👉A SPOR CANLI YAYIN👈