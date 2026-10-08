Maç Sonuçları

Sonuçlar

Düzcespor tek golle turladı

A Spor’dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Zonguldakspor’u deplasmanda 1-0 yenen Düzcespor rakibini saf dışı bıraktı. Maçın tek golünü 86’da Berat kaydetti.

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan Zonguldakspor-Düzcespor mücadelesi nefesleri kesti. 86'da Berat Yavuz'un attığı golle kazanan Düzce, adını 3. tura yazdırdı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Zonguldak'tan Necmican Cebeci gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 61'de Düzce penaltı vuruşunda kaleci Osman Yağız'a takılırken, kilidi açan isim 81'de oyuna giren Berat Yavuz, kaleciden dönen kafa vuruşunu iyi takip ederek topu boş kaleye tamamladı ve Düzce'yi 3. tura yükselten isim oldu.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür
Orduspor 1967 evinde turladı!
Serikspor deplasmanda turladı!
Erciyesspor evinde galip!