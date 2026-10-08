Düzcespor tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan Zonguldakspor-Düzcespor mücadelesi nefesleri kesti. 86'da Berat Yavuz'un attığı golle kazanan Düzce, adını 3. tura yazdırdı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Zonguldak'tan Necmican Cebeci gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 61'de Düzce penaltı vuruşunda kaleci Osman Yağız'a takılırken, kilidi açan isim 81'de oyuna giren Berat Yavuz, kaleciden dönen kafa vuruşunu iyi takip ederek topu boş kaleye tamamladı ve Düzce'yi 3. tura yükselten isim oldu.