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Denizli İdmanyurdu-Serik Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün dikkat çeken karşılaşmalarından Denizli İdmanyurdu - Serik Spor maçında heyecan başlıyor. İki takımın Türkiye Kupası'ndaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, “Denizli İdmanyurdu - Serik Spor canlı izle”, “maç saat kaçta?” ve “hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Denizli İdmanyurdu ile Serik Spor arasındaki mücadele 8 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 10:58

Denizli İdmanyurdu 1959 Spor - Serik Spor maçı A Spor canlı izleme ekranı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 8 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Futbolseverler, "Denizli İdmanyurdu - Serik Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken, iki takım Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşı karşıya geliyor. Denizli İdmanyurdu 1959 Spor - Serik Spor maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

DENİZLİ İDMANYURDU - SERİK SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda oynanacak Denizli İdmanyurdu 1959 Spor - Serik Spor maçı 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

DENİZLİ İDMANYURDU - SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi belli oldu. Denizli İdmanyurdu - Serik Spor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

DENİZLİ İDMANYURDU - SERİK SPOR A SPOR CANLI İZLE

Denizli İdmanyurdu - Serik Spor karşılaşmasını internet üzerinden resmi olarak canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'un canlı yayın ekranından mücadeleyi takip edebilir.

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